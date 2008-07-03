Беларусь сегодня празднует День независимости

Сегодня Беларусь отмечает День независимости, который совпадает с днем освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщает агентство Белта.

Мероприятия откроет церемония возложения венков к монументу Победы в Минске. На пересечении проспектов Машерова и Победителей у стелы "Минск - город-герой" пройдет военный парад, в котором примут участие более 2,7 тыс. военнослужащих, а его финальным аккордом станет плац-парад роты почетного караула. Под знаком Года здоровья и предстоящих летних Олимпийских игр в Пекине состоится спортивно-молодежного шествие. На площадке у Дворца спорта пройдет праздничная концертная программа "Беларусь моя милая".

В гала-концерте акции "Мы - беларусы!" у стелы "Минск - город-герой" примут участие 2 тыс. исполнителей. Все известные белорусские артисты и популярные зарубежные исполнители выйдут на сценическую площадку концерта, который начнется в 21.00 и продлится пять с половиной часов.

Кульминацией праздника станет исполнение гимна всей страной в 22.55. Акция "Споем гимн вместе" пройдет и в столице, и в областных городах. Торжественные мероприятия, концерты, чествования ветеранов, молодежные акции, праздничные фейерверки состоятся по всей стране.