Еврокомиссия хочет усилить роль Рабочих советов

Европейская комиссия предлагает усилить роль Рабочих советов в транснациональных компаниях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте Директивы, одобренном на заседании Еврокомиссии.

«Мы должны обеспечить, чтобы Европейские рабочие советы полноценно играли свою роль в управлении процессами глобализации и помогали гражданам пользоваться возникающими возможностями», - заявил на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам занятости, равенства шансов и социальных дел Владимир ШПИДЛА.

По словам комиссара, Рабочие советы должны стать более эффективным инструментом для ускорения транснационального социального диалога на крупных предприятиях, улучшение корпоративного управления и ответственно предусматривать управленческие изменения.

В соответствии с предложениями, Рабочие советы должны предупреждаться руководителями о возможных изменениях в компаниях (слияние, сокращение рабочих мест и т.п.), принимать участие в консультациях с менеджментом компаний.

Проект Директивы одобрен в рамках новой социальной инициативы Еврокомиссии.

На сегодняшний день Европейские рабочие советы работают в 820 транснациональных компаниях, объединяя 14,5 млн. рабочих.