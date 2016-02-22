Amnesty International обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Директор по реагированию на кризисные ситуации Amnesty International Тирана Хассан обвинила Россию в преднамеренных бомбардировках мирного населения и спасателей в Сирии за последнюю неделю, передает Sky News.

По ее словам, у организации есть документальные подтверждения ударов российской по школам, больницам и жилым домам.

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Хассан отмечает, что бомбардировки гражданских объектов сами по себе являются военным преступлением. При этом она отметила информацию о совершении повторных ударов по тем же объектам, где которых страдали уже спасатели и гражданские, которые эвакуировали пострадавших и раненых.

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В качестве подтверждения представитель Amnesty International предоставила видеозапись, где запечатлены последствия бомбардировки жилого квартала в городе Алеппо, в результате которых погиб в том числе маленький ребенок. Утверждается, что авиаудар нанес именно российский военный самолет.