Керри и Лавров предварительно договорились о перемирии в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Джон Керри достигли предварительного соглашения о перемирии в Сирии.

Об этом заявил Керри во время пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Насером Джудехом в Аммане, передает Европейская правда со ссылкой на AP.

По словам Керри, он обсуждал этот вопрос с российским коллегой в воскресенье утром.

Как отметил Госсекретарь США, Россия и Соединенные Штаты проведут переговоры с различными сторонами конфликта.

Кроме того, ожидается, что президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин в ближайшее время обсудят вопрос Сирии.

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Как подчеркнул Керри, все еще остается много деталей в вопросе прекращения огня, которые необходимо решить, и не каждый участник переговоров обязательно должен согласиться на перемирие автоматически.

Как сообщалось, мирные переговоры по Сирии не возобновятся в Женеве 25 февраля, как планировалось ранее, после того, как Турция активизировала трансграничные обстрелы территории, где преимущественно проживают курдские повстанцы.

12 февраля во время переговоров контактной группы по Сирии в Мюнхене достигнута договоренность о прекращении боевых действий в стране за неделю, но реального прекращения огня не произошло.