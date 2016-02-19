Экс-президент Польши опроверг свое сотрудничество со спецслужбами, однако признал некую "ошибку"

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой TVN 24.

"Меня не сломали в декабре 1970 года, я не сотрудничал со Службой безопасности, никогда не брал от них денег, не сделал ни одного письменного или устного доноса", - заявил Валенса.

"Я совершил ошибку, но не такую, и я дал слово, что не буду его раскрывать, наверное, не сейчас, для этого еще не время", - добавил он.

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Бывший президент рассказал, что человек, который может пролить свет на это, еще жив, и он дал слово не раскрывать правду, а слово он держит "даже перед противниками". Валенса при этом выразил надежду, что этот человек сам все расскажет.

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Напомним, среди документов, изъятых сотрудниками Института национальной памяти Польши и правоохранителями в доме генерала Чеслава Кищака, была найдена папка, подписанная "Лех Валенса. Болек", что, по мнению экспертов, доказывает сотрудничество бывшего президента со спецслужбами.

По мнению экспертов, документы являются оригинальными и охватывают период с 1970 по 1976 год.