В Польше обнаружили документы об агенте "Болеке", которым мог быть Валенса

Вечером 16 февраля директор польского Института национальной памяти Лукаш Каминский сообщил, что вдова генерала Чеслава Кищака (бывшего главы МВД времен ПНР, умершего в ноябре 2015 года) хотела продать институту документы, которые ранее должны были быть переданы в это учреждение, пишет Радио Польша.

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Институт конфисковал документ. Речь идет о листе бумаги с текстом, озаглавленным «Информация, обработанная со слов секретного сотрудника Болека, встреча 16 ноября 1974 года».

Вдова генерала сообщила, что обладает большим количеством документов такого рода.

О деле сообщили главе Комиссии расследования преступлений против польского народа. 16 февраля прокурор Института национальной памяти в сопровождении полиции провел обыск в квартире Кищака.

Днем 17 февраля станут известны результаты обыска. Согласно ряду историков, секретным сотрудником Службы безопасности, скрывающимся под псевдонимом «Болек» был лидер движения «Солидарность» и позже президент Польши Лех Валенса. Валенса опровергает такое мнение.