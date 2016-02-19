В Госдуме РФ готовы обсуждать штрафы и арест до 15 суток для геев за каминг-аут

Об этом заявил член профильного комитета Рустам Ишмухаметов ("Единая Россия"), передает ТАСС.

"Я согласен, что, возможно, стоит (провести) дальнейшее обсуждение данного законопроекта, может быть, в иной редакции внести", - сказал он. При этом Ишмухаметов отметил, что как депутат разделяет обеспокоенность авторов законопроекта.

В то же время, отметил единоросс, по действующему Кодексу РФ об административных правонарушениях, "ответственность устанавливается за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами". Учитывая, что соответствующего закона пока нет, комитет не поддержал инициативу.

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Стоит отметить, что данным законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ статьей "Публичное выражение нетрадиционных сексуальных отношений". За демонстрацию своих нетрадиционных сексуальных предпочтений в общественных местах, если эти действия не являются уголовно наказуемыми, предполагаются штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

"Если же указанные действия гражданин совершит на территориях и в помещениях образовательных или культурных заведений или в учреждении органов по делам молодежи, ему грозит административный арест на срок до 15 суток", - отмечается в документе.

Напомним, 29 октября в Госдуму Российской Федерации внесли законопроект об административном наказании за "публичное выражение нетрадиционных отношений".