В России намерены наказывать за каминг-аут арестом до 15 суток
В Госдуму Российской Федерации внесли законопроект об административном наказании за "публичное выражение нетрадиционных отношений".
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госудмы.
"Публичное выражение нетрадиционных сексуальных отношений, заключающееся в публичной демонстрации своих искаженных сексуальных предпочтений в общественных местах, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей", - отмечается в инициативе, направленной председателю Госдумы Нарышкину.
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При этом за выражение своей ориентации на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи предусмотрен административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Полный текст соответствующего документа можно посмотреть здесь.
Стоит отметить, что авторы законопроекта апеллируют к опыту других стран, в частности, Беларуси, где Лукашенко якобы сейчас собирается вернуть ранее отмененную статью уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за мужеложство.
На самом деле о данной инициативе Лукашенко белорусские СМИ сообщали еще в 2013 году.