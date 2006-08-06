В Японии отмечают годовщину бомбардировки Хиросимы

Сегодня в Японии отмечают 61-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы, передают РИА Новости.

В этой день в 1945 году американский бомбардировщик В-29 сбросил на Хиросиму боевую атомную бомбу, в результате взрыва которой погибли сразу 66 тысяч человек, а около 70 тысяч получили тяжелые ранения и умерли некоторое время спустя. Через три дня после Хиросимы, 9 августа 1945 года, атомной бомбардировке подвергся японский город Нагасаки.

До нынешних дней несколько тысяч человек официально считаются пострадавшими от последствий атомной бомбардировки, получают денежные компенсации и бесплатную медицинскую помощь.

Основные мероприятия Дня памяти пройдут на центральной площади Хиросимы у Мемориала мира, неподалеку от здания городской больницы, не до конца разрушенного во время взрыва.

Сегодня почетные гости возложили к мемориалу памяти погибших цветы, а в 08.15 по местному времени, когда 61 год назад взорвалась бомба, один из почетных гостей вместе с представителем молодежи Хиросимы ударил в Колокол мира.

После этого мэр города Тадатоси АКИБА, ведущий активную антивоенную деятельность не только в Японии, но и в рамках международных организаций, прочтет "Мирную декларацию", после которой двое детей зачитают "Клятву жить в мире".

За этим последуют выступления официальных лиц, в том числе премьер-министра Дзюньитиро КОИДЗУМИ, председателей верхней и нижней палат японского парламента, Верховного суда.

Торжественная церемония завершится выступлениями японских и зарубежных певцов.