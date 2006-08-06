Кубинский лидер Фидель КАСТРО вернется к работе в течение "нескольких недель". Об этом заявил кубинский Вице-президент Карлос ЛАХЕ, находящийся с визитом в Боливии. Он опроверг информацию о том, что кубинский лидер болен раком, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

Ведущая газета второго по величине бразильского города Сан-Паулу "Folha de Sao Paolo" в субботу сообщила, что Президент Бразилии Луиш Инасиу Лула да СИЛВА и руководители бразильской партии трудящихся были информированы на этой неделе кубинскими властями о том, что у кубинского лидера Ф.КАСТРО обнаружен рак.

По информации издания, у Ф.КАСТРО обнаружена злокачественная опухоль в брюшной полости и поэтому, даже если он оправится от произведенной в минувший понедельник срочной операции на кишечнике, то все равно будет не в состоянии вернуться к управлению государством.

Позднее правительство Бразилии опровергло информацию бразильской газеты о том, что кубинские власти сообщили ему, что Ф.КАСТРО болен раком.