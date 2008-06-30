Маккейн призвал не верить Обаме

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн на предвыборной встрече республиканцев в штате Кентукки призвал избирателей не верить кандидату от демократов Бараку Обаме, сообщается на сайте Bloomberg.

"На этих выборах надо голосовать за того, кому вы верите. И, к сожалению, по ряду причин словам сенатора Обамы верить нельзя", - цитирует Маккейна Лента.ру.

По мнению Маккейна, одной из причин испытывать недоверие является отказ соперника от участия в системе бюджетного финансирования предвыборной кампании. Республиканец подчеркнул, что раньше Обама обещал сделать все для сохранения этой системы.

Барак Обама обосновал свой отказ от участия в системе бюджетного финансирования тем, что Джон Маккейн обладает связями в кругах лоббистов и может получать значительные суммы из различных фондов. Обама же хотел в больше степени реализовать свое преимущество по получению пожертвований от частных лиц. Именно за счет пожертвований отдельных избирателей сенатору удалось поставить несколько рекордов поступлений в фонд.