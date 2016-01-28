Комары-переносчики вируса Зика в Украине не водятся - СЭС

Об этом заявила начальник управления социально-гигиенического мониторинга и анализа рисков Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Елена Фенюк, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

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По ее словам, "переносчиками вируса являются комары рода Aedes, которые не водятся на территории Украины, поэтому опасности распространения вируса в стране нет. Однако получить инфекцию могут туристы, которые будут отдыхать за границей в экзотических странах".

По информации Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний, с апреля 2015 года в Бразилии, а затем и в других странах Южной Америки отмечается эпидемическое распространение заболевания, вызванного вирусом Зика.

Случаи инфицирования зарегистрированы в более 20 странах, в частности в Североамериканском, Южноамериканском и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Есть сообщение о регистрации заболевания, вызванного вирусом Зика на Барбадосе, в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Сальвадоре, Французской Гвиане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гайане, Суринаме, Таиланде, Венесуэле, Мексике, Новой Каледонии, Панаме, Парагвае, Пуэрто-Рико, Самоа, Гаити и Фиджи, Мальдивах и Мартинике, Сен-Мартене и Соломоновых островах.

Как правило, заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой клинической форме и заканчивается выздоровлением. Вместе с тем, появляются данные о влиянии вируса на плод человека. Заражение лихорадкой Зика женщин в первые 3-4 месяца беременности приводит к аномалиям развития плода, в том числе к микроцефалии новорожденных.

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При необходимости пребывания в упомянутых странах целесообразно использовать меры защиты от комаров (репелленты, одежда с длинными рукавами, брюки), стараться избегать заболоченных мест. В отелях не стоит открывать окна, если они не оборудованы противомоскитными сетками. В случае недомогания после возвращения следует немедленно обращаться к врачу и сообщить о стране своего пребывания.