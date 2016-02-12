Пентагон заявил о готовности Саудовской Аравии и ОАЭ послать спецназ в Сирию

Об этом заявил глава Минобороны США Эштон Картер, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Мы попытаемся помочь арабам-суннитам в Сирии, предоставить им дополнительные возможности и силы, чтобы они могли отбить у "Исламского государства" свою территорию, включая Ракку», - заявил Картер.

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Кроме того, глава Пентагона сообщил, что ОАЭ и Саудовская Аравия пообещали возобновить воздушные удары по исламистам.

Как сообщал УНИАН, накануне дипломаты и представители Группы поддержки Сириидоговорились о вступлении в силу режима прекращения огня в стране в течение недели.