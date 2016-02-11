Нуланд провела встречу в Варшаве по вопросам укрепления восточного фланга НАТО

О деталях переговоров сообщил ответственный за международные контакты министр в канцелярии президента страны Кшиштоф Шчерский, сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

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По его словам, они говорили о принятых накануне министрами обороны стран НАТО решениях об укреплении восточного фланга НАТО и их реализации на практике.

Шчерский и Нуланд обсудили также планы США выделить до 2017 года $3,4 млрд на увеличение количества тяжелого вооружения, техники и другого оборудования в Центральной и Восточной Европе. "Мы рады, что США возвращаются в Европу после периода отвода войск", - сказал Шчерский.

Другой темой переговоров Нуланд в польской столице стал также предстоящий в Варшаве в начале июля саммит НАТО. "Мы согласились, что альянс, а не внешние игроки, должен быть способен самостоятельно определять уровень безопасности в этом регионе", - отметил Шчерский.

Визит Нуланд в Польшу носит неофициальный характер. Как информируют польские СМИ, помимо переговоров в канцелярии президента, она встретится также с представителями правительства республики. "Визит Нуланд важен для Польши. Он прежде всего подтверждает, что польско-американские отношения становятся все ближе, а это имеет ключевое значение в контексте наших целей, связанных с саммитом НАТО и постоянным присутствием войск союзников, в том числе из США, на нашей территории", - цитирует газета "Речь посполита" слова одного из польских дипломатов.