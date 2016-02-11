Суд Хельсинки снял обвинения с полицейских, которые внесли Путина в секретный реестр

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как сообщает издание, в решении суда указано, что трое высокопоставленных сотрудников информационного отдела полиции, которые оказались на скамье подсудимых, не нарушили своих обязанностей по надзору за содержанием тайного реестра с именами лиц, которых подозревают в совершении преступлений.

Читайте такжеПрилетевший с российской территории вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии - СМИ

Предварительное следствие по этому делу было начато 10 апреля 2013 года после сообщения финских СМИ о наличии фамилии Путина в черном списке финской полиции.

Читайте такжеНавальный подал иск против Путина (видео)

Правоохранительные органы Финляндии тогда признали ошибку и удалили имя российского президента из своего реестра.