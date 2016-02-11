Суд Хельсинки снял обвинения с полицейских, которые внесли Путина в секретный реестр
Суд Хельсинки отклонил обвинения против полицейских, которые внесли имя президента РФ Владимира Путина в секретный реестр полиции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Как сообщает издание, в решении суда указано, что трое высокопоставленных сотрудников информационного отдела полиции, которые оказались на скамье подсудимых, не нарушили своих обязанностей по надзору за содержанием тайного реестра с именами лиц, которых подозревают в совершении преступлений.
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Предварительное следствие по этому делу было начато 10 апреля 2013 года после сообщения финских СМИ о наличии фамилии Путина в черном списке финской полиции.
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Правоохранительные органы Финляндии тогда признали ошибку и удалили имя российского президента из своего реестра.