Во Франции произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика, есть погибшие
11:39, 11 февраля 2016Мир
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По предварительным данным, в результате столкновения школьного автобуса и грузовика этим утром примерно в 7 часов на западе Франции погибли шесть детей.
Грузовик и автобус столкнулись на Западе Франции / фото: twitter.com/Bleu_Rochelle
Об этом сообщает BFM TV.
Отмечается, что автобус курсировал между городами Иль-Олерон и Сюржер в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции.
По данным издания, в результате ДТП погибли шесть детей, около трех человек получили ранения, в том числе водитель автобуса. Всего на борту автобуса находилось 17 или 18 человек.
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Сообщается, что во время движения у грузовика, перевозившего щебень, оторвался прицеп, который и въехал в автобус.
Президент Франции Франсуа Олланд выразил соболезнования семьям и заверил в солидарности всего народа.
Шесть детей погибли во Франции в результате ДТП
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