Во Франции произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика, есть погибшие

Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что автобус курсировал между городами Иль-Олерон и Сюржер в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции.

По данным издания, в результате ДТП погибли шесть детей, около трех человек получили ранения, в том числе водитель автобуса. Всего на борту автобуса находилось 17 или 18 человек.

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Сообщается, что во время движения у грузовика, перевозившего щебень, оторвался прицеп, который и въехал в автобус.

Президент Франции Франсуа Олланд выразил соболезнования семьям и заверил в солидарности всего народа.