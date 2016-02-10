Во Франции одобрили лишение гражданства за терроризм

11:34, 10 февраля 2016
Мир
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В Национальном собрании Франции поддержали законопроект о внесении поправки в конституцию, которая касается лишения гражданства лиц, осужденных за террористическую деятельность.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в поддержку законопроекта проголосовали 162 парламентария, против - 148.

Повторное голосование для подтверждения решения нижней палаты парламента запланировано на среду, 10 февраля.

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"Думаю, поддержка будет еще шире, а конституционная реформа продвинется вперед", - заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс после результатов голосования. 

Как сообщал УНИАН, о планах изменить конституцию Франции для борьбы с террористами президент Франсуа Олланд заявил в ноябре после терактов в центре Парижа. 13 ноября в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".
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