Во Франции одобрили лишение гражданства за терроризм

В Национальном собрании Франции поддержали законопроект о внесении поправки в конституцию, которая касается лишения гражданства лиц, осужденных за террористическую деятельность.

Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, в поддержку законопроекта проголосовали 162 парламентария, против - 148. Повторное голосование для подтверждения решения нижней палаты парламента запланировано на среду, 10 февраля. Читайте такжеИГИЛ объявила войну французскому "Нацфронту", угрожает терактом на демонстрациях - СМИ "Думаю, поддержка будет еще шире, а конституционная реформа продвинется вперед", - заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс после результатов голосования. Как сообщал УНИАН, о планах изменить конституцию Франции для борьбы с террористами президент Франсуа Олланд заявил в ноябре после терактов в центре Парижа. 13 ноября в Париже произошло шесть терактов , один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".

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