Во Франции одобрили лишение гражданства за терроризм
11:34, 10 февраля 2016Мир
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В Национальном собрании Франции поддержали законопроект о внесении поправки в конституцию, которая касается лишения гражданства лиц, осужденных за террористическую деятельность.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в поддержку законопроекта проголосовали 162 парламентария, против - 148.
Повторное голосование для подтверждения решения нижней палаты парламента запланировано на среду, 10 февраля.
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"Думаю, поддержка будет еще шире, а конституционная реформа продвинется вперед", - заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс после результатов голосования.
Как сообщал УНИАН, о планах изменить конституцию Франции для борьбы с террористами президент Франсуа Олланд заявил в ноябре после терактов в центре Парижа. 13 ноября в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".
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