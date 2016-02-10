СМИ: В КНДР казнили главу Генштаба армии
В Северной Корее в этом месяце был казнен глава Генштаба армии генерал Ли Ен Гиль по делу о коррупции.
В Северной Корее в этом месяце был казнен глава Генштаба армии генерал Ли Ен Гиль по делу о коррупции, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство «Ренхап».
По данным источника агентства, генералу были предъявлены обвинения в достижении личных интересов.
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Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года поступала информация о казни другого высокопоставленного чиновника в Северной Корее. Сообщалось, министр обороны Хен Ен Чхоль был показательно расстрелян за то, что уснул в присутствии Ким Чен Ына. Позднее министра показали по телевизору, но затем в интернете распространилось видео с расстрелом Чхоля. После этого власти Северной Кореи официально уведомили свои диппредставительства в других странах о смерти министра.