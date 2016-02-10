СМИ: В КНДР казнили главу Генштаба армии

В Северной Корее в этом месяце был казнен глава Генштаба армии генерал Ли Ен Гиль по делу о коррупции, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство «Ренхап».

По данным источника агентства, генералу были предъявлены обвинения в достижении личных интересов.

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