Папа Римский и глава РПЦ планируют подписать декларацию о единстве двух церквей - СМИ

По информации издания, организация этой встречи велась в течение двух лет. Осенью 2013 года митрополит Илларион, отвечающий за внешние связи РПЦ, по просьбе патриарха Кирилла обращался в Ватикан с предложением о встрече на высшем уровне.

12 ноября того же года Илларион обсудил возможную встречу с Франциском в Риме, пишет Росбалт.

Газета отмечает, что препятствиями для встречи был конфликт в Украине и необходимость получить согласие патриарха Константинопольского Варфоломея. Кроме того, московская патриархия «опасалась раскола внутри православных из-за сближения с католиками».

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Куба при этом была выбрана местом встречи в качестве «нейтральной территории», поскольку «для православия Латинская Америка выглядит куда более традиционной и религиозной, чем Старый Свет».

Встреча понтифика и главы Русской православной церкви состоится 12 февраля в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Папа Франциск совершит остановку в Гаване по пути в Мексику, куда он отправится с визитом.