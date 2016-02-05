Папа Римский впервые в истории встретится с главой РПЦ

15:15, 05 февраля 2016
Мир
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Глава РПЦ Кирилл в феврале встретится на Кубе с Папой Римским Франциском, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион​. 

REUTERS

Ватикан подтвердил эту информацию.

«Тема гонений на христиан станет на этой встрече центральной», — сказал митрополит.

По его словам, патриарх и понтифик обсудят вопросы двусторонних отношений и международной политики. Встреча будет включать в себя личную беседу и завершится подписанием совместной декларации, передает Росбалт.

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В сообщении Ватикана уточняется, что встреча понтифика и главы РПЦ состоится 12 февраля в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Папа Франциск совершит остановку в Гаване по пути в Мексику, куда он отправится с визитом.

Это будут первые подобные переговоры в истории, и они станут важным этапом в налаживании отношений между обеими сторонами, отмечается в заявлении Ватикана.

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