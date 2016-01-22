Турция хочет больше денег от Евросоюза на помощь мигрантам

Трех миллиардов евро, которые Евросоюз пообещал Турции для борьбы с кризисом мигрантов, будет недостаточно, заявил Ахмет Давутоглу, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Он добавил, что никто не может надеяться, чтобы Турция несла это бремя в одиночку. "Три миллиарда евро - этого достаточно только для того, чтобы показать политическую волю делиться бременем. Мы будем пересматривать эту сумму снова и снова, потому что никто не знает, сколько это продлится", - сказал турецкий премьер, имея в виду гражданскую войну в Сирии, которая началась в 2011 году.

"Мы не просим милостыню у ЕС", - подчеркнул он, отметив, что Турция уже потратила на беженцев $10 млрд собственных средств.

Турция является важнейшей транзитной страной для иракских и сирийских беженцев, которые едут в ЕС. По словам Ахмета Давутоглу, на турецкой территории находится в настоящее время 2,5 млн беженцев из Сирии и 300 тыс. с Ирака.