Вашингтон намерен обсудить с Сеулом поставки новой ПРО

Вашингтон и Сеул начнут обсуждать поставки систем противоракетной обороны после того, как КНДР провела запуск ракеты, сообщает Slon.ru.

"Речь идет о поставках систем THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которые производит Lockheed Martin. Сообщалось, что стороны и ранее намеревались обсудить отправку этих систем в регион, против чего высказывался Пекин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки поддерживали американские военные из-за сообщений о наращивании КНДР вооружений.

Решение о начале переговоров последовало за запуском КНДР ракеты. В Пхеньяне объявили, что она успешно вывела на орбиту наблюдательный спутник. Действия КНДР осудили ООН, США, Россия, Китай и соседи КНДР – Южная Корея и Япония.

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В Южной Корее уже находятся американские системы Patriot PAC-2 и PAC-3. В апреле 2015 года сообщалось, что Сеул намерен в течение четырех лет потратить 58 миллиардов долларов на усовершенствование систем ПРО для защиты от Северной Кореи.