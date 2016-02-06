В Турции заявили, что не будут закрывать границы для беженцев из Сирии

Турецко-сирийская граница остается открытой для беженцев из Сирии, сейчас к ней приближаются почти 55тысяч человек, заявил в субботу, 6 февраля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях встречи глав МИД стран ЕС в Амстердаме.

"Мы уже приняли около пяти тысяч, еще пятьдесят-пятьдесят пять тысяч находятся в дороге, мы не можем бросить их на произвол судьбы, так как авиаудары продолжаются. Они бомбят школы, больницы и мирных жителей", - цитирует его слова агентство Reuters, сообщает dw.

Губернатор провинции Килис Сулейман Тапсиз, в свою очередь, сообщил, что за последние 48 часов до границы возле одноименного города прибыли около 35 тысяч сирийцев. Сейчас, по его словам, их размещают в лагерях на сирийской стороне границы. "Наши двери не закрыты, однако сейчас нет необходимости держать этих людей на нашей территории", - отметил он.

Об обязательстве держать границы открытыми для беженцев Анкаре в субботу напомнили в Евросоюзе. "Женевская конвенция до сих пор действует и в ней указано, что вы должны принимать беженцев", - заявил в Амстердаме еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

Читайте такжеВ ЕС договорились о финансировании Турции для улучшения условий пребывания беженцев

А глава европейской дипломатии Федерика Могерини настояла и на выполнении Анкарой обязательств перед ЕС. "Поддержка, которую ЕС оказывает Турции, направленная как раз на обеспечение того, чтобы в Турции были средства, инструменты и ресурсы для защиты и размещения людей, ищущих убежища", - заявила она, цитирует агентство AFP. Напомним, Брюссель недавно согласовал договор с Турцией о выделении трех миллиардов евро в обмен на помощь в кризисе беженцев.