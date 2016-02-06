Взрыв на западе Пакистана: шесть человек погибли, более десятка ранены

Как передает Радио Свобода, по данным местных СМИ, мишенью атаки стал военный конвой в юго-западном городе Кветта, который является столицей провинции Белуджистан.

Силы безопасности оцепили район, где произошел взрыв, раненых госпитализировали.

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Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

В подобных атаках в прошлом обвиняли белуджских сепаратистов, которые в течение нескольких лет осуществляют отдельные атаки, требуя автономии или полного отделения от Пакистана богатой минеральными ресурсами и газом провинции Белуджистан.