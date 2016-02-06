Взрыв на западе Пакистана: шесть человек погибли, более десятка ранены
15:34, 06 февраля 2016Мир
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По меньшей мере 6 человек погибли и более 10 - ранены в результате срабатывания взрывчатки на юго-западе Пакистана.
REUTERS
Как передает Радио Свобода, по данным местных СМИ, мишенью атаки стал военный конвой в юго-западном городе Кветта, который является столицей провинции Белуджистан.
Силы безопасности оцепили район, где произошел взрыв, раненых госпитализировали.
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Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
В подобных атаках в прошлом обвиняли белуджских сепаратистов, которые в течение нескольких лет осуществляют отдельные атаки, требуя автономии или полного отделения от Пакистана богатой минеральными ресурсами и газом провинции Белуджистан.
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