"Беспрецедентная угроза": в ООН назвали число присягнувших ИГИЛ группировок

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, передает ABC.

При этом он отметил, что это число будет только расти в 2016 году. Генсек ООН назвал ИГ "беспрецедентной угрозой", поскольку террористы привлекают на свою сторону экстремистов в разных странах: Филиппинах, Узбекистане, Пакистане, Ливии и Нигерии.

Пан Ги Мун подчеркнул, что, по оценкам экспертов, ИГИЛ является "самой богатой в мире террористической группировкой": в 2015 году прибыль боевиков только от незаконной добычи и контрабанды нефти составила $400-500 млн.

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Генсек ООН напомнил, что экстремистская группировка захватила большие участки в Ираке и Сирии менее двух лет назад, и, несмотря на международные усилия по ее вытеснению, ИГИЛ продолжает сохранять свое присутствие в обеих странах и расширяется в других регионах.

Ранее УНИАН сообщал, что коалиция во главе с США намерена сокрушить "Исламское государство" в 2016 году, отбив у террористов иракский город Мосул и сирийский город Ракка.

По данным арабских и западных официальных источников, стратегия заключается в том, чтобы, лишив ИГ значительной части контролируемой им территории, деморализовать его рядовых членов и сделать непривлекательным для других джихадистов