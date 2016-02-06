Жертвами землетрясения на Тайване стали не менее трех человек, более 150 получили ранения (фотогалерея)

Среди погибших - 10-летний ребенок, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Вследствие подземных толчков в городе Тайнань были разрушены несколько домов, в том числе 17-этажный жилой комплекс.

Агентство Рейтер со ссылкой на пожарную службу города сообщает, что из 17-этажного жилого дома были спасены 123 человека. Под обломками могут находиться еще десятки людей, поскольку в нем проживали в общей сложности около 240 человек.

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Инцидент произошел около 4:00 утра по местному времени (22:00 пятницы по Киеву), когда большинство жителей находились в своих домах.

Напомним, мощное землетрясение с магнитудой 6,4 произошло на юге Тайваня ранним утром в субботу. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, что относительно немного, а значит, последствия удара стихии могут быть более тяжелыми.