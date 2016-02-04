Полиция Берлина задержала исламистов, которые планировали теракт в городе

Как рассказал спикер прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер, "речь идет о возможном планирования нападения в Германии, конкретно - в Берлине". По его словам, сегодня утром в столице и еще в двух федеральных землях были проведены полицейские рейды с целью задержания подозреваемых, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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По данным Bild, нападение, вероятно, планировался на Александерплац - площади в центре Берлина недалеко от телебашни. Издание указывает, что двое из подозреваемых собирали в популярном среди туристов месте информацию о возможном объекте атаки. Агентство Reuters добавляет, что полиция задержала двух мужчин и женщину по уже имеющимся ордерам, не связанным с подозрением в планировании теракта.

Рейды полиции и спецподразделений были проведены в Берлине, а также в Северном Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии. Во время обысков изъяты компьютеры, мобильные телефоны и эскизы. Задержанные - граждане Алжира. Берлинская полиция уточнила, что один из подозреваемых также разыскивается властями Алжира по подозрению в принадлежности к "Исламскому государству". По информации немецких СМИ, еще одного из разыскиваемых дортмундская полиция арестовала в приюте для мигрантов в Аттендорне.

Опасения относительно возможных терактов в Германии усилились после взрывов в Париже в ноябре 2015 года, а также событий на кельнском вокзале в новогоднюю ночь. На рейнськом карнавале в этом году усилены меры безопасности.