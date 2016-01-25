В Европоле предупредили о планах ИГИЛ совершить новые крупномасштабные теракты в ЕС

Об этом говорится в соответствующем заявлении ведомства, передает "112 Украина".

"Растущее число иностранных боевиков создает новые вызовы для стран-членов ЕС. Новые теракты могут произойти в ЕС в будущем", - считают в Европоле.

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В Европоле отметили, что Европа в настоящее время сталкивается с самой серьезной террористической угрозой за последние 10 лет.

По версии ведомства, парижские теракты 13 ноября 2015 года свидетельствуют о сдвиге в деятельности ИГ, которая приобретает международный масштаб и направлена на проведение нападений в стиле сил специального назначения в международной сфере.

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"У ЕС возникает все большая необходимость усилить ответные меры против террора, предполагаемых террористических сетей, а также необходимость улучшить свое стратегическое понимание угроз… Создание Европейского центра по борьбе с терроризмом является главной стратегической возможностью для ЕС сделать наши коллективные усилия по борьбе с терроризмом более эффективными", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что таким образом государства-члены ЕС могут увеличить обмен информацией и оперативной координации.