Премьер Турции Давутоглу: в страну движутся десятки тысяч мигрантов

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает Би-би-си. "Десять тысяч новых беженцев уже находятся на границе, около города Килис", - сообщил турецкий премьер. По его словам, сирийцы бегут от авиаударов, которые наносят военные в провинции Алеппо.

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Сегодня в Лондоне проходит конференция по урегулированию сирийского конфликта, организованная совместно Великобританией, Германией, Кувейтом, Норвегией и ООН.

В среду вечером спецпосланник ООН по сирийскому кризису Стаффан де Мистура объявил до 25 февраля перерыв в мирных переговорах по Сирии, начавшихся в Женеве в понедельник.

Начало переговоров в Женеве несколько раз откладывалось. В понедельник Стаффан де Мистура заявил, что они находятся под угрозой срыва из-за активизации военных действий в Сирии.