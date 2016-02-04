Меркель: за время паузы в переговорах надо улучшить гуманитарную ситуацию в Сирии

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Лондоне, где проходит конференция стран-доноров для Сирии, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Этого ждут люди", - отметила Ангела Меркель.

Читайте такжеЕС выделит Сирии, Иордании, Ливану и Турции деньги на решение гуманитарніх проблем - Туск

По мнению канцлера, нужен поиск политического решения. "Здесь ответственность лежит на всех, но, прежде всего, на режиме Асада", - подчеркнула канцлер. "Терять время больше нельзя. (...) Катастрофе следует положить конец", - заметила Ангела Меркель.

В то же время министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер анонсировал проведение в ближайшие дни переговоров с Россией по сирийской проблеме. "Я думаю, мы также будем говорить и вынуждены будем говорить об этом в последующие дни именно с Россией, особенно в отношении того, какие меры принять для улучшения ситуации с гуманитарной стороны", - сказал министр на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в Эр-Рияде.