Финляндия использует беспилотники для контроля за границей с Россией
21:04, 01 февраля 2016Мир
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Власти Финляндии приняли решение использовать беспилотники для отслеживания границы с Россией.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
Это объясняется ростом активности мигрантов в регионе. По данным финских пограничников, с начала 2016 года в Финляндию из России проникли 500 незаконных мигрантов, в то время как за весь 2015 год их было 700.
Протяженность границы, которую будут патрулировать финские беспилотники, составляет 1340 км.
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