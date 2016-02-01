Финляндия использует беспилотники для контроля за границей с Россией

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

Это объясняется ростом активности мигрантов в регионе. По данным финских пограничников, с начала 2016 года в Финляндию из России проникли 500 незаконных мигрантов, в то время как за весь 2015 год их было 700.

Протяженность границы, которую будут патрулировать финские беспилотники, составляет 1340 км.

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