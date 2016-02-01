Нидерландская полиция обучает орлов ловить враждебные дроны (видео)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Verge.

Хищные птицы, как оказалось, вполне могут тягаться с летающими роботами. На видео, демонстрирующем способности орлов по поимке дронов, видно, как птица деактивирует квадрокоптер, умело схватив его за лопасти. По задумке энтузиастов, орлы будут способны ловить враждебные дроны и перемещать их в безопасное место. Тем не менее не ясно, насколько безопасна подобная процедура для птиц.

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Разработки средств, которые смогут сбить или посадить нежелательный дрон, уже ведутся полным ходом. Винтовка Battelle's Drone Defender направленным потоком радиоволн не позволяет дрону получать команды оператора и мягко сажает его на землю. Еще одним способом деактивации квадрокоптера стала его поимка в сеть другим квадрокоптером.