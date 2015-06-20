Мировое сообщество должно ввести аналогичный списку Магнитского реестр для освобождения украинских заключенных в России - Климкин

Об этом министр заявил после завершения концерта "Ночные серенады", посвященного поддержке украинских узников в Российской Федерации, передает корреспондент УНИАН.

"Все те, кто их держат, обязательно будут наказаны Господом. Но мы не будем этого ждать, и будем работать над тем, чтобы все мы, и весь цивилизованный мир их уволили. Мир освободил Ходорковского, он сделал список Магнитского. Мы сделаем так, чтобы появились новые списки", - подчеркнул Климкин.

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Министр выразил убеждение, что международное сообщество "так же сделает и на этот раз. И никакого другого выхода быть не может".

Также, Климкин пояснил, что в этом случае его позиция базируется на том, что действующие санкции против России за оккупацию Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе сохраняются, и также он отметил, что "все те, кто когда-то говорили, что может Запад пойдет на какие-то минимальные или иные уступки, убедились, что такого никогда реально не будет. Санкции будут продлены, и санкции будут усиливаться".

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что ужесточение санкций будет происходить, потому что для Украины и всего цивилизованного мира это не есть набор политических принципов, а речь идет о моральных принципах. "И никто никогда не остановится. Поэтому будут возникать новые списки, и будет возникать постоянное дополнительное давление", - заявил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, «Список Магнитского» – закон, принятый Конгрессом США в конце 2012 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к делу компании "Hermitage Capital Management" и смерти Сергея Магнитского. 12 апреля 2013 года правительство США обнародовало список российских чиновников, в отношении которых введены односторонние санкции.