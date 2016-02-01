Правительство Израиля разрешило мужчинам и женщинам совместно молиться у Стены плача

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Отныне там будет отведен специальный участок, где смогут молиться неортодоксальные евреи. Вопрос об этом особенно волнует американскую еврейскую общину, которая занимает более либеральные позиции, чем ортодоксальные евреи в Израиле.

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Премьер-министр Нетаньяху лично добивался принятия этого решения в попытке заручиться поддержкой со стороны американских евреев, несмотря на жесткое сопротивление правых религиозных и консервативных кругов в кнессете и его собственном правительстве.