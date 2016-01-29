США ввели санкции против сети по отмыванию денег "Хезболлы"

Мохаммад Нуреддин и Хамди Захер подозреваются в предоставлении финансовых услуг группировке, признанной в США террористической. Внедренные ограничения замораживают все активы подозреваемых в США и запрещают американским гражданам осуществлять с ними финансовые операции. Об этом сообщает ливанское издание The Daily Star.

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"Санкции вводятся против крупнейшей сети по отмыванию средств в интересах "Хезболлы", - отметили в американском ведомстве.

В Минфине США рассказали, что Нуреддин использовал свою компанию Trade Point International S.A.R.L. Его сеть действовала в Азии, Европе и Ближнем Востоке, занимаясь отмыванием денег, незаконными операциями с наличностью, "черным" обменом валюты и другими финансовыми махинациями. Клиентами, в том числе, были финансовые структуры и члены "Хезболлы".