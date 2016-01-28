В Альянсе намерены обсудить с делегацией РФ возможность возобновления работы совета "НАТО-Россия"
12:52, 28 января 2016Мир
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Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс обсудит с российской делегацией возможность возобновления заседаний совета «НАТО-Россия».
REUTERS
Об этом он сказал во время презентации годового отчета в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.
«Мы рассматриваем возможность проведения встречи совета НАТО-Россия», - сказал Столтенберг.
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Он напомнил, что такие встречи были приостановлены, однако сейчас пришло время рассмотреть возможность для проведения таких встреч.
«Окончательного решения еще не принято, но мы также обсудим этот вопрос с российской делегацией в НАТО и примем решение, когда мы сможем провести такую встречу», - заявил Столтенберг.
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