В Альянсе намерены обсудить с делегацией РФ возможность возобновления работы совета "НАТО-Россия"

Об этом он сказал во время презентации годового отчета в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.

«Мы рассматриваем возможность проведения встречи совета НАТО-Россия», - сказал Столтенберг.

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Он напомнил, что такие встречи были приостановлены, однако сейчас пришло время рассмотреть возможность для проведения таких встреч.

«Окончательного решения еще не принято, но мы также обсудим этот вопрос с российской делегацией в НАТО и примем решение, когда мы сможем провести такую встречу», - заявил Столтенберг.