Генсек НАТО: Альянс должен быть готов ответить даже на немыслимые угрозы, включая ядерную войну

Об этом заявил 22 января генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщает ТАСС.

"НАТО должна быть готова отвечать даже на немыслимые угрозы, включая ядерную войну. На протяжении десятилетий альянс делал это и добился значительных успехов", - подчеркнул он.

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"Я хочу сказать, что если мы сильны, то можем предотвратить войну, поскольку любой противник будет понимать, что нападение на любого из союзников (стран-членов НАТО – УНИАН) обречено на провал", - сказал Столтенберг. Помимо "немыслимых угроз", он отметил необходимость альянса быть готовым отвечать и на все остальные вызовы, включая гибридные, кибернетические и традиционные военные угрозы.