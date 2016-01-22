Генсек НАТО: Альянс должен быть готов ответить даже на немыслимые угрозы, включая ядерную войну
НАТО должна быть готова отвечать даже на немыслимые угрозы, включая ядерную войну.
Об этом заявил 22 января генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщает ТАСС.
"НАТО должна быть готова отвечать даже на немыслимые угрозы, включая ядерную войну. На протяжении десятилетий альянс делал это и добился значительных успехов", - подчеркнул он.
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"Я хочу сказать, что если мы сильны, то можем предотвратить войну, поскольку любой противник будет понимать, что нападение на любого из союзников (стран-членов НАТО – УНИАН) обречено на провал", - сказал Столтенберг. Помимо "немыслимых угроз", он отметил необходимость альянса быть готовым отвечать и на все остальные вызовы, включая гибридные, кибернетические и традиционные военные угрозы.