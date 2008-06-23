Начинается "Неделя НАТО" в Армении

"Неделя НАТО" в понедельник, 23 июня, стартует в Армении, сообщили РИА Новости в информационном центре НАТО в стране.

"Подробности запланированных мероприятий будут представлены на брифинге замминистра иностранных дел Гегама Гарибджаняна и исполнительного директора Атлантической ассоциации Армении Тевана Погосяна", - сказал представитель информцентра.

По его словам, запланирована также презентация армянского перевода книги бывшего заместителя помощника госсекретаря США Рональда Асмуса "Открывая дверь в НАТО", которая рассказывает о процессе расширения Североатлантического альянса.

В презентации примет участие временный поверенный в делах США в Армении Джозеф Пеннингтон.