Папа Римский приедет в Минск?
00:47, 23 июня 2008Мир
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Готова почва для визита
Готова почва для визита Папы Римского в Минск.
Такое заявление сделал госсекретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне в воскресенье, выступая в Минске после переговоров с руководством Беларуси. Однако он не сообщил о возможной дате визита.
В пятницу в ходу встречи с кардиналом президент Александр Лукашенко официально пригласил главу Римско-католической церкви посетить Беларусь.
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