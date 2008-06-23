Папа Римский приедет в Минск?

Готова почва для визита Папы Римского в Минск.

Такое заявление сделал госсекретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне в воскресенье, выступая в Минске после переговоров с руководством Беларуси. Однако он не сообщил о возможной дате визита.

В пятницу в ходу встречи с кардиналом президент Александр Лукашенко официально пригласил главу Римско-католической церкви посетить Беларусь.

Радио Свобода