Переговоры по Сирии в женевском формате отложены до пятницы

Как сообщает Би-би-си, спецпредставитель ООН по Сирии Стафан де Мистура на пресс-конференции рассказал об "интенсивных спорах" между сторонами. Москва, Вашингтон, Анкара и Эр-Рияд пытаются прийти к консенсусу по поводу состава участников, сказал Стафан де Мистура.

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Как сообщил спецпредставитель ООН, приглашения на предстоящие переговоры будут разосланы во вторник, однако кто войдет в список приглашенных, не уточнил.

По словам Стафана де Мистуры, переговоры продлятся 2-3 недели. Их основными предметами станут обеспечение прекращения огня, уничтожение экстремистской группировки "Исламское государство" и доставка гуманитарной помощи.

По словам спецпредставителя ООН, в переговорах будут участвовать представители движений за права женщин, НКО и других групп.

Основной целью переговоров будет установление "реального прекращения огня" на территории Сирии.

Как уточнил Стафан де Мистура, речи о примирении не будет в отношении только двух группировок, которые признаны ООН террористическими - "Исламского государства" и группировки "Джабхат ан-Нусра"