Переговоры по Сирии в женевском формате отложены до пятницы
Международные переговоры по Сирии в женевском формате, которые должны были начаться сегодня, перенесены на пятницу из-за разногласий по составу участников.
Как сообщает Би-би-си, спецпредставитель ООН по Сирии Стафан де Мистура на пресс-конференции рассказал об "интенсивных спорах" между сторонами. Москва, Вашингтон, Анкара и Эр-Рияд пытаются прийти к консенсусу по поводу состава участников, сказал Стафан де Мистура.
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Как сообщил спецпредставитель ООН, приглашения на предстоящие переговоры будут разосланы во вторник, однако кто войдет в список приглашенных, не уточнил.
По словам Стафана де Мистуры, переговоры продлятся 2-3 недели. Их основными предметами станут обеспечение прекращения огня, уничтожение экстремистской группировки "Исламское государство" и доставка гуманитарной помощи.
По словам спецпредставителя ООН, в переговорах будут участвовать представители движений за права женщин, НКО и других групп.
Основной целью переговоров будет установление "реального прекращения огня" на территории Сирии.
Как уточнил Стафан де Мистура, речи о примирении не будет в отношении только двух группировок, которые признаны ООН террористическими - "Исламского государства" и группировки "Джабхат ан-Нусра"