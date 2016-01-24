В Португалии проходят президентские выборы

В Португалии проходят выборы на пост президента страны, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Голосование началось в 8 утра по местному времени и продлится до 7 вечера.

Согласно законодательству Португалии, будущий президент избирается сроком на пять лет и сменит действующего главу государства Анибала Каваку Силву, занимавшего свой пост два срока подряд. Если ни один из кандидатов на пост президента страны в первом туре не наберет больше 50% голосов, то состоится второй тур голосования, который пройдет 14 февраля.

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Отмечается, что впервые на высший государственный пост претендует сразу десять кандидатов.

Ранее стало известно о повторном назначении Педру Пассуша Коэлью на пост премьер-министра Португалии.