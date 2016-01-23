Тысячи поляков вышли на антиправительственные протесты

Основное требование митингующих - отказ правительства от принятия закона о слежке, передает Би-би-си. Если закон будет принят, будет расширен доступ властей к различным электронным данным граждан, а правоохранительные органы получат больше возможностей для использования данных слежки в ведении дел.

Читайте такжеПремьер-министр Польши: Изменения в польские законы соответствуют стандартам ЕСМитингующие вышли с флагами Польши и ЕС, а также с плакатами, призывающими правительство слушать людей, но не подслушивать за ними.

В октябре к власти в стране пришла консервативная партия "Право и справедливость". Она последовательно принимает меры по увеличению контроля над судебной системой страны и средствами массовой информации.

Многие поляки выступают против действий партии. Они обвиняют ее в нарушении демократических свобод.

Акции протеста в поддержку поляков прошли и в других европейских городах, в том числе в Лондоне и Амстердаме.

В Европейском союзе обеспокоены действиями правительства Польши. ЕС ведет расследование того, не нарушает ли Варшава демократические принципы.