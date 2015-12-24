ЕС призывает Польшу воздержаться от реформы конституционного суда

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как отметил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, польским властям следует тщательно обдумать последствия соответствующей поправки к конституции страны, одобренной нижней палатой парламента во вторник.

Парламентарии дали закону "зеленый свет", несмотря на протесты со стороны верховного суда страны и активистов.

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Противники реформы утверждают, что она значительно уменьшит возможности конституционного суда по проверке законов, принимаемых новым правительством, и фактически парализует работу суда.

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что правительство страны поступает недемократично.

Между тем накануне президент Польши Анджей Дуда в интервью Би-би-си высказался за реформы в ЕС, которые позволили бы союзу более эффективно отвечать на новые вызовы.