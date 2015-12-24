ЕС призывает Польшу воздержаться от реформы конституционного суда
Руководство Евросоюза призвало новое правительство Польши воздержаться от реформы конституционного суда страны, которая, по мнению ЕС, может поставить под удар его независимость.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Как отметил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, польским властям следует тщательно обдумать последствия соответствующей поправки к конституции страны, одобренной нижней палатой парламента во вторник.
Парламентарии дали закону "зеленый свет", несмотря на протесты со стороны верховного суда страны и активистов.
Читайте такжеВ Польше прошли массовые антиправительственные протесты
Противники реформы утверждают, что она значительно уменьшит возможности конституционного суда по проверке законов, принимаемых новым правительством, и фактически парализует работу суда.
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что правительство страны поступает недемократично.
Между тем накануне президент Польши Анджей Дуда в интервью Би-би-си высказался за реформы в ЕС, которые позволили бы союзу более эффективно отвечать на новые вызовы.