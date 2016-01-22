Суд в Польше подтвердил правомерность отмены аренды ставки Гитлера

Судья в городе Ольштын в четверг, 21 января, подтвердил расторжение соглашения, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство АР. В компании уже заявили о намерении обжаловать это решение.

Власти польского города Герлож ранее отменили сделку аренды комплекса "Волчье логово", однако частная компания опротестовала это решение, несмотря на долг в 1,2 миллиона злотых (около 270 тысяч евро).

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"Волчье логово", которое состоит из около 200 военных бункеров и казарм, было главной ставкой Гитлера в 1941-1944 годах. После завершения Второй мировой войны эта территория стала частью Польши и сейчас "Волчье логово" является туристическим объектом.