Германия возвращает часть мигрантов в Австрию - BBC
04:43, 12 января 2016Мир
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Германия ежедневно возвращает в Австрию все больше мигрантов, начиная с января 2016 года.
REUTERS
Об этом сообщает BBC Украина.
"Ежедневное количество мигрантов, которых возвращают в Австрию, выросло с 60 в декабре, до 200 - в январе", - заявил представитель полиции региона Верхняя Австрия Дэвид Фуртнер.
Многие из них не имеют документов, другие не хотят получать статус беженца в Германии, а стремятся добраться скандинавских стран.
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Большинство возвращенных в Австрию не являются сирийцами.
Нападения на женщин в новогоднюю ночь в Кельне, в которых обвиняют мигрантов, усилили давление на канцлера Ангелу Меркель в вопросе беженцев.
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