Австрия планирует пропускать только тех беженцев, которые направляются в Германию

"Тем, кто хочет двигаться дальше, будет отказано во въезде", - сказала министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Лайтнер в эфире радиостанции ORF Radio в пятницу, 15 января, передает Deutsche Welle.

Это станет ответом на ситуацию, которая сложилась на границе с Германией, где каждый день около 200-300 беженцев не получают разрешение из-за того, что они не планируют получать убежище в стране, сообщает агентство Reuters.

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Министр в очередной раз высказалась за введение квоты для приема беженцев в Австрии. "Те, кто будет за пределами квоты, будут попадать в так называемые "транзитные зоны", - пояснила она. - Их больше не будут пускать в страну, их будут удерживать только там, и больше нигде".

Согласно прогнозу, в этом году Австрия ожидает около 120 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, что просто "подорвет" страну, убеждена Микль-Лайтнер.

Как сообщает агентство dpa, канцлер Австрии Вернер Файманн уже также не исключает более радикальные меры для борьбы с потоком мигрантов, чем ранее, однако он до сих пор исключает введения квоты.