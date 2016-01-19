В центре Парижа горит один из самых роскошных отелей мира
10:47, 19 января 2016Мир
3563
Пожар произошел в отеле Ritz, расположенном на исторической Вандомской площади в центре Парижа.
Отель Ritz / Google maps
Как сообщает BFM TV, возгорание произошло рано утром, около 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву). Пламенем охвачен последний этаж гостиницы, которая сейчас закрыта на капитальный ремонт, передает Росбалт.
Читайте такжеВ результате пожара на промтоварном рынке в Одессе есть пострадавшие
К месту происшествия стянуты мощные силы пожарно-спасательной службы. Данными о жертвах или пострадавших в префектуре полиции Парижа пока не располагают.
Отметим, отель Ritz на Вандомской площади считается одной из самых роскошных в мире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter