В центре Парижа горит один из самых роскошных отелей мира

Как сообщает BFM TV, возгорание произошло рано утром, около 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву). Пламенем охвачен последний этаж гостиницы, которая сейчас закрыта на капитальный ремонт, передает Росбалт.

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К месту происшествия стянуты мощные силы пожарно-спасательной службы. Данными о жертвах или пострадавших в префектуре полиции Парижа пока не располагают.

Отметим, отель Ritz на Вандомской площади считается одной из самых роскошных в мире.