Олланд объявил во Франции чрезвычайное экономическое положение
14:28, 18 января 2016Мир
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Во Франции будут бороться с "хронически" высоким уровнем безработицы.
REUTERS
Президент Франции Франсуа Олланд ввел в стране чрезвычайное экономическое положение. Об этом пишет Financial Times.
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"Мы должны ускорить рост экономики и создавать больше рабочих мест. Наша страна сталкивается со структурной безработицей слишком долго и нуждается в реформе", - заявил Олланд.
Президент также отметил, что намерен включить в эту кампанию программы профподготовки для полумиллиона человек и субсидии для малого бизнеса.
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