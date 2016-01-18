Олланд объявил во Франции чрезвычайное экономическое положение

Президент Франции Франсуа Олланд ввел в стране чрезвычайное экономическое положение. Об этом пишет Financial Times.

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"Мы должны ускорить рост экономики и создавать больше рабочих мест. Наша страна сталкивается со структурной безработицей слишком долго и нуждается в реформе", - заявил Олланд.

Президент также отметил, что намерен включить в эту кампанию программы профподготовки для полумиллиона человек и субсидии для малого бизнеса.