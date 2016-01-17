Генсек ООН поприветствовал снятие санкций с Ирана
Генсек ООН Пан Ги Мун приветствовал публикацию международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) доклада в котором подтверждается, что Иран выполнил согласованные "шестеркой" международных посредников обязательства по ограничению своей ядерной программы.
Этот вывод позволил снять международные санкции с Тегерана и объявить "День начала реализации" Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщила пресс-служба ООН.
"Это достижение является важной вехой, отражающей предпринятые в духе доброй воли всеми сторонами усилия, направленные на выполнение своих согласованных обязательств", - цитирует пресс-служба заявление Пан Ги Муна.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы был принят в июле Ираном и "Группой шести" (группа Е3/ЕС+3) - Германией, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и США.
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20 июля 2015 года он был одобрен в Совете Безопасности ООН. Принятая резолюция №2231 предусматривает в конечном итоге снятие всех санкций, связанных с ядерной программой Ирана. В резолюции сказано, что после того, как МАГАТЭ представит доклад об исключительно мирном характере ядерной деятельности Ирана, Совет рассмотрит вопрос о снятии санкций с Тегерана. Через десять лет со времени заключения СВПД будет прекращено действие всех положений резолюций Совета Безопасности в этой области, а иранская ядерная проблема будет снята с повестки дня.
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Также, Пан Ги Мун приветствовал освобождение ряда американских граждан, которые удерживались в Иране, в том числе журналиста газеты Washington Post Джейсона Резаяна.