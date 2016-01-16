Австрия временно приостанавливает действие Шенгенского соглашения и вводит тотальный контроль на границе.

Об этом в интервью изданию Oesterreich заявил канцлер Австрии Вернер Файман, передает РБК.

«Каждый, кто прибывает к нам, будет усиленно проверяться. Кто не имеет права на убежище или заявление на его получение будет нами отклонено, должен будет покинуть страну», — приводит издание выдержки из интервью Файмана.

Канцлер подчеркнул, что шенгенские правила в Австрии «временно аннулируются».

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Файман отметил, что если ЕС не в состоянии защитить внешние границы, то безопасность шенгенской зоны остается под вопросом. «Тогда каждая страна должна сама контролировать свои национальные границы», — пояснил канцлер.

Как сообщал УНИАН, по данным Международной организации по миграции, общее число всех мигрантов, прибывших в Европу в 2015 году и по морю, и по суше, составляет 1,6 млн человек.